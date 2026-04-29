A volte ritornano: Florentino Perez rivuole Mourinho sulla panchina del Real Madrid

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Lo cantava Antonello Venditti qualche anno fa e questo brano è diventato un habitué nella descrizione dei cosiddetti cavalli di ritorno, di avventure 2.0 qualsiasi esse siano. E non può quindi fare eccezione la notizia che vorrebbe possibile un ritorno al Real Madrid di Jose Mourinho.

Stando alle ultime informazioni che arrivano dalla Spagna, il presidentissimo Florentino Perez avrebbe preso la sua decisione a proposito del prossimo allenatore dei Blancos, di colui che sarà chiamato a prendere il posto di Alvaro Arbeloa, destinato senza troppe sorprese all'addio dopo aver a sua volta invece sostituito il predecessore Xabi Alonso.

Il presidente del Real Madrid rivorrebbe Mourinho sulla panchina del Bernabeu, dopo che lo Special One ha già guidato le Merengues dal 2010 al 2013, periodo nel quale è riuscito a portarsi a casa una Copa del Rey (2011), una Liga (2012) e una Supercopa de Espana (2013). Curiosamente, tra l'altro, Mourinho ha di recente affrontato il Real Madrid in tre occasioni, tutte in Champions League: ha vinto al cardiopalma all'ultimo secondo la sfida conclusiva della Fase campionato, guadagnandosi così l'accesso al playoff sempre contro i Blancos, dove però il suo Benfica si è dovuto arrendere all'eliminazione. Adesso Mourinho potrebbe tornare di nuovo al Bernabeu, ma da allenatore dei madrileni.