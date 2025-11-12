Udinese, Zaniolo: "Chiedo scusa ai tifosi della Roma. Sogno di giocare il Mondiale"

Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "Sto bene, tutto a posto. Sono molto contento di come sta andando la stagione. Abbiamo perso l'ultima partita contro la Roma ma siamo stati sfortunati, dopo un buon primo tempo. Speriamo di continuare così".

I tifosi della Roma l'hanno fischiata come sempre.

"Li capisco, per come ci siamo lasciati e per come ho esultato l'anno scorso all'Olimpico quando ha segnato con la maglia dell'Atalanta. Chiedo scusa a loro per quell'esultanza ma si va avanti. La Roma è molto forte, lo dicono i risultati e i giocatori che hanno. Penso possano lottare per lo Scudetto fino alla fine".

A Udine è stato accolto molto bene.

"Sono felicissimo perché i tifosi, anche per strada, mi fanno sentire il loro calore. Li ringrazio e sono molto contento".

Il suo rapporto con Runjaic è molto buono.

"Il mister è bravissimo e ha un rapporto di amicizia con tutti noi. Siamo una famiglia, è un grandissimo allenatore e dobbiamo continuare così. Parliamo più in inglese ma riesco a capirlo bene".

Sperava nella chiamata in Nazionale?

"Ci speravo, è un obiettivo e il Mondiale della prossima estate per me è un sogno. Dovrò fare meglio e dimostrare ancora di più. La Nazionale ha comunque grandi attaccanti e c'è grande concorrenza. Continuerò a lavorare".

Fiducioso sulla qualificazione al Mondiale?

"Per forza, conosco il gruppo. Le qualità ci sono, è una squadra fortissima e ci andremo".

L'Udinese dove può arrivare?

"Non so dove potremo arrivare ma siamo tutti contenti e abbiamo tanto talento e giocatori forti. Possiamo fare un grande campionato".