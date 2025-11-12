Le ultime sulla formazione dell'Italia. Gasperini fa sognare Roma: le top news delle 22

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha risposto alle domande dei colleghi di Sky alla vigilia della sfida tra Italia e Moldavia: “Di facile non c’è nulla, non serve andare troppo lontano. Ricordiamoci la partita di Reggio Emilia di quattro mesi fa. Tanti hanno in testa la sconfitta per 11-1 con la Norvegia, ma non sono degli scappati di casa. Hanno le loro difficoltà, ma domani non sarà una passeggiata. Domani ci sarà più di un cambio, voglio vedere la crescita di cui parlo da tanto tempo. Di facile non c’è nulla”. (QUI le parole complete)

Gokhan Inler, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a Sky del momento della formazione bianconera: “La vedo molto bene, i ragazzi stanno dando tutto, se guardiamo solo ai numeri siamo la penultima squadra per esperienza in Serie A. Sono aspetti che non vanno sottovalutati, la squadra sta lavorando bene e sono contento di poter dare loro una mano. Si è visto anche in queste ultime settimane che la squadra può affrontare anche avversari veramente forti”. (QUI le parole complete)

Sarà un 4-4-2 molto offensivo quello che proporrà Gennaro Gattuso domani sera a Chișinău contro la Moldova, penultima gara del girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. In attacco Raspadori ha recuperato dalla botta al gluteo destro rimediata nella giornata di lunedì e partirà dall'inizio insieme a Scamacca.

Pochi dubbio sul centrocampo: ci sarà Tonali che poi salterà la sfida contro la Norvegia (è diffidato, Gattuso non vuole rischiare la squalifica per marzo). Al suo fianco Bryan Cristante, Orsolini e Zaccagni gli esterni offensivi. Assente Barella per squalifica, in panchina Locatelli che tornerà utile domenica sera quando contro la Norvegia Gattuso cambierà modulo e proporrà il 3-5-2.

Ampio turnover in difesa. Il commissario tecnico stasera in conferenza stampa ha annunciato che tra i pali giocherà Vicario, in difesa Bellanova e Cambiaso gli esterni con Mancini e Buongiorno al centro.

“Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente”. Gian Piero Gasperini, intervistato dal Tg1 delle 20, non frena le fantasie dei tifosi della Roma, a tema scudetto: “Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento. Importante crederi? Quello sicuramente, perché la squadra, con il loro atteggiamento e il loro comportamento, ogni partita ci crede. Però siamo solamente all’inizio: già quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono” (QUI le parole complete)