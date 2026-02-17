Zeki Celik, in scadenza a giugno con la Roma. Distanza enorme per il rinnovo, c'è la Juve

Zeki Celik è una delle grandi occasioni per la prossima estate. Andrà in scadenza a parametro zero a giugno e la sua annata è la migliore della sua carriera. Con Gasperini è rinato, potendo giocare sia da centrale difensivo destro nella difesa a tre oppure da terzino a tutta fascia, come capitato contro il Napoli. Tanti i segnali positivi che possono portare diversi club a puntare su di lui. La prima è stata la Juventus che si è informata già a dicembre su un rinnovo che non sembra in procinto di arrivare.

Perché c'è parecchia distanza fra le parti. "Abbiamo quattro giocatori in scadenza e questo è il momento delle decisioni- aveva dichiarato nei giorni scorsi il direttore sportivo Massara - abbiamo mantenuto un rapporto con gli agenti dei giocatori e capiremo se ci saranno le basi per continuare con loro. Sottolineo che i giocatori in questione non sono mai mancati nell'attaccamento e nella professionalità". La richiesta è di circa 3,5 milioni più bonus, con la possibilità di uno sconto ma non sostanziale. La Roma è invece ferma a 2 milioni circa, troppo lontana.

Dunque la sensazione è che solo un netto rialzo della proposta potrebbe convincere il turco a firmare di nuovo con i giallorossi, altrimenti avrà la possibilità di firmare a parametro zero, magari con un bonus alla firma, con un ingaggio più corposo. Oggi Zeki Celik compie 29 anni.