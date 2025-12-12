Simonelli: "Milan-Como a Perth non è chiusa. Dall'Asia condizioni inesistenti"

“Non è un'ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall'Asia”. Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha fatto il punto sull’eventuale disputa di Milan-Como a Perth. In Lega è arrivato il sì condizionato dell’Asian Football Confederation, con condizioni considerate a tal inaccettabili da essere considerate come non esistenti dalla Serie A, che ora aspetta l’ultima risposta formale della FIFA: “L’AFC è l'unica che non ha dato un ok pulito, ma con due condizioni talmente impraticabili da non potersi considerare valide. Per questo abbiamo chiesto alla FIFA di dare una risposta finale: non reputiamo accettabili quelle condizioni, ma non perché non le vogliamo accettare. È impossibile andare a giocare una partita di campionato italiano senza definirla come tale. Come pure andare a giocare in Australia senza arbitri italiani”.

In via Rosellini la risposta dell’AFC, probabilmente condizionata da ambienti UEFA e FIFA, è stata considerata molto strana anche in ragione dei rapporti già esistenti con l’Asia: “Ma io dico - ha proseguito Simonelli -: cara confederazione asiatica, ti sei accorta che noi a breve andremo in Arabia Saudita, nel territorio asiatico, a giocare una competizione, la Supercoppa, con arbitri italiani? Siamo andati in Cina, in Qatar: forse è un abbaglio. E se è un abbaglio consideriamo quelle condizioni inesistenti e lo prendiamo come parere favorevole. Questo non vuol dire che abbiamo la certezza che si giocherà: vedrò Infantino a Doha a giorni, poi se la FIFA dirà che la partita non s'ha da fare ne prenderemo atto. Non mi sbilancio, e non do nemmeno giudizi, dico solo che il percorso è ancora attivo".

C'è una deadline?

"Sicuramente sì, può essere questo incontro a Doha del 17. Poi se dovesse emergere la necessità di un approfondimento vedremo, ma intanto già il 18 avremo chiaro se ci sarà un orientamento favorevole".

La conferenza stampa di Ezio Simonelli.