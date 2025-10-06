"Veni, Vidi, Vici": la Roma trionfa anche al Franchi e sogna in testa. Fiorentina da incubo

"Veni, Vidi, Vici": terza vittoria consecutiva per la Roma di Gian Piero Gasperini, che torna a vincere al Franchi dopo 4 anni e si regala due settimane in testa alla classifica assieme al Napoli. I gol di Soulé e Cristante ribaltano il vantaggio siglato da Kean, facendo ripiombare la Fiorentina in un incubo che non sembra aver fine. Sono tre sconfitte e altrettanti pareggi in sei partite per la squadra di Pioli, che si affaccia a questa seconda pausa nazionali in piena zona retrocessione.

La partita

Parte forte la Fiorentina che sblocca la gara al 15’ con il ritorno al gol, il primo in stagione, di Moise Kean, autore di una bella progressione palla al piede dopo la palla ricevuta da Nicolussi Caviglia e di una botta pazzesca da fuori area che si infila sotto la traversa alla sinistra di Svilar. La Roma però ci mette appena sette minuti per trovare il gol del pareggio con una bella sponda di Dovbyk per Soulé e un tiro a giro dal limite dell’area dell’argentino imparabile per David De Gea. La rete scuote i giallorossi, che trovano il raddoppio al 30’, quando il cross del numero 18 argentino finisce sulla testa di Cristante, bravo ad anticipare Mandragora e bucare un De Gea non impeccabile nell’occasione. Tra il 70’ e il 74’ doppia grande occasione per i gigliati con Piccoli che nella prima occasione non riesce a indirizzare di testa il cross di Nicolussi Caviglia e nella seconda colpisce clamorosamente la traversa con un campanile da fuori area. L’azione più pericolosa però si ha al 82’ con un bel cross di Fortini che Gosens dovrebbe solo appoggiare in rete e che invece spedisce alle stelle a porta sguarnita.

Le parole di Gasperini

Sorride, e non potrebbe essere altrimenti, Gian Piero Gasperini, che vince per la terza gara consecutiva in trasferta. Il tecnico dei giallorossi ha modo anche di scherzare con i giornalisti in sala stampa e ha analizzato così la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto una prestazione efficace contro un’ottima squadra che ha dei valori importanti. Non eravamo ancora riusciti a ribaltare una partita in questa stagione ma ci siamo riusciti alla fine. Siamo stati lucidi fino alla fine anche se potevamo chiudere meglio gli spazi. Ci è andata bene nell’occasione di Gosens. Usciamo da qui con un risultato importantissimo, con un’ottima classifica che ci permette di lavorare con fiducia”.

Le parole di Pioli

Umore completamente diverso sull’altra panchina, con Stefano Pioli che però non si perde d’animo: “Mi aspettavo un risultato diverso per quello che abbiamo creato. Quando vai in vantaggio in quel modo, alla fine la devi vincere. Avevo detto alla squadra che la Roma è una squadra cinica e noi dovevamo essere come loro ma invece abbiamo subito due gol dove la collaborazione non c’è stata. Non ci possiamo attaccare alla fortuna o alla sfortuna. La classifica la vediamo, è brutto aver perso ancora in casa. Quello che mi viene da dire è che la classifica ci dice che siamo lontanissimi dalla Roma ma come squadra non lo siamo. Ma i dettagli ci hanno fatto perdere. Che poi sono le cose che fin qui hanno sempre fatto la differenza. Alla squadra non posso dire nulla sulla prestazione di oggi: abbiamo tirato, difeso… abbiamo concesso poco alla Roma”.