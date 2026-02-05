Bologna, ecco la lista per l'Europa League: c'è Dominguez, out Helland e De Silvestri

Il Bologna ha comunicato poco fa la lista ufficiale dei calciatori che disputeranno le gare a eliminazione diretta di Europa League. Esclusi dalla competizione solamente Lorenzo De Silvestri ed Eivind Helland, che ha perso il ballottaggio con Nicolò Casale. Presente invece Benjamin Dominguez, con Santiago Castro che farà parte della lista B. Così è stato possibile inserire l'argentino. Inseriti ovviamente anche Joao Mario e Simon Sohm al posto di Emil Holm e Giovanni Fabbian. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Baroncioni, Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Lai, Moro, Pobega, Sohm

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo, Castro, Dallinga, Dominguez, Negri, Odgaard, Orsolini, Rowe