Un talento al giorno, Christian Kofane: due gol in una settimana, è il futuro

Settimana da incorniciare per Christian Michel Kofane, giovane talento camerunese naturalizzato francese, nato il 26 luglio 2006 a Douala e in forza al Bayer Leverkusen. A soli 19 anni, con un'altezza di 189 cm e un peso di circa 68 kg, si è imposto come una delle promesse più luminose del calcio europeo grazie alle sua qualità. Destrorso, si è sta mettendo in evidenza con la squadra di Hjulmand che lo ha prelevato nell'estate 2025 per una cifra superiore ai 5 milioni di euro dalla sua clausola rescissoria dall'Albacete.

Cresciuto nelle giovanili dell'AS Nylon in Camerun, si trasferisce in Spagna a novembre 2024 grazie a una partnership tra il suo club originario e l'Albacete Balompié, squadra della Segunda División. In soli 20 presenze (17 da titolare) con l'Albacete, realizza 8 gol, contribuendo a una stagione di consolidamento per il club castigliano. Il 11 luglio 2025, il Bayer Leverkusen, lo acquista per rafforzare il reparto offensivo, firmando un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2029. L'impatto è immediato: il 15 agosto 2025, in DFB-Pokal contro il Sonnenhof Großaspach, segna il suo primo gol e fornisce un assist in una vittoria per 4-0. Come detto, nell'ultima settimana sono arrivati i primi gol, in Bundes contro l'Union Berlino, e in Champions contro il PSV.

Nome: Christian Michel Kofane

Data di nascita: 26 luglio 2006

Nazionalità: camerunese

Ruolo: attaccante

Squadra: Bayer 04 Leverkusen

Assomiglia a: Romelu Lukaku