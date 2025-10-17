Viglia di Roma-Inter, Thuram ancora acciaccato. Chi affianca Lautaro?

Forse non vale già un pezzo di scudetto, ma Roma-Inter darà indicazioni di un certo peso in ottica tricolore. Per i nerazzurri sta per aprirsi un ciclo di fuoco. Domani la squadra di Gasperini, poi il match di Champions contro l'Union Saint Gilloise e infine il Napoli di Antonio Conte. Chivu non ama i voli pindarici. La squadra pensa alla partita con i giallorossi, primi in classifica a quota 15 punti. Dopo un avvio tra alti e bassi Lautaro Martinez e compagni sembrano aver trovato la giusta quadratura. Ma la prima partita dopo la sosta per le nazionali è sempre un'incognita.

Thuram non ci sarà. L'obiettivo è riaverlo contro il Napoli

Cristian Chiuv per il match dell'Olimpico dovrà fare a meno di Marcus Thuram. Il francese anche ieri ha lavorato a parte e non ha completamente smaltito il problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga. Un'assenza pesante. Anche se quest'anno, grazie agli innesti di Pio Esposito e Bonny, il peso dell'attacco non grava solo sulle spalle della ThuLa. Lautaro Martinez con i giallorossi è ovviamente candidato per una maglia da titolare. Rimane il rebus su chi lo affiancherà, anche se Bonny sembra leggermente in vantaggio. Visto e considerato che Pio Esposito è stato largamente impiegato da Gattuso in Nazionale.

Da Roma a Napoli passando per la Champions. Calendario intasato, Chivu vuole tutti sulla corda

Il calendario dell'Inter sta diventando sempre più fitto e le partite cominciano a pesare. Come ammesso recentemente dallo stesso Mkhitaryan, i match di Roma e Napoli saranno esami di un certo livello e i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati. Osservando gli impegni, verrebbe spontaneo pensare che, da qui ai prossimi giorni, la maggior parte delle risorse possa essere concentrata sui match dell'Olimpico e del Maradona. Chivu come al solito andrà a sfruttare al massimo tutta la rosa. Se con Inzaghi c'era una distinzione netta tra titolari e riserve, con il tecnico rumeno la musica è cambiata. Gioca chi sta bene e chi merita. Lo spartito almeno per ora non cambierà.