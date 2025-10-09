Un talento al giorno, Saïd El Mala: il Colonia punta su di lui per centrare la salvezza

Tra i grandi protagonisti dell'inizio di stagione c'è anche Saïd El Mala, in forza al Colonia: nato il 26 agosto 2006 a Krefeld (Germania), è un calciatore tedesco di origini algerine di 19 anni, alto 185 cm. Gioca principalmente come ala sinistra, con capacità di agire anche come ala destra o trequartista, preferendo il piede destro ma ambidestro. Attualmente è un pilastro del Colonia in Bundesliga, con il numero di maglia 13. El Mala è un talento emergente noto per la sua esplosività, dribbling elettrico e capacità di incidere in zona gol, con un potenziale da stella nonostante una fisicità ancora in sviluppo.

La carriera di Saïd El Mala è un classico esempio di prodotto del vivaio tedesco, radicato nel sistema di formazione renano. Nato a Krefeld, entra nelle giovanili del Viktoria Köln all'età di 6 anni (2012), dove scala rapidamente le categorie. Nelle U17 e U19 del Viktoria, emerge come leader offensivo: nella stagione 2023-24, in 3. Liga (terza divisione tedesca), segna 10 gol e fornisce 5 assist in 28 presenze, contribuendo alla salvezza del club e attirando l'attenzione di club come Brighton. Nel luglio 2024, il Colonia lo acquista per circa 500mila euro, integrandolo nella prima squadra con contratto fino al 2030. Debutta in Bundesliga il 24 agosto 2024 contro il Borussia Mönchengladbach, fornendo subito un assist per il pareggio. Esplode nella stagione 2024-25: in sole 6 apparizioni (5 da subentrante più una da titolare), accumula 2 gol e 1 assist in appena 215 minuti totali, un impatto fulmineo che lo rende uno dei talenti più chiacchierati della divisione.

Nome: Saïd El Mala

Data di nascita: 26 agosto 2006

Nazionalità: tedesco

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Colonia

Assomiglia a: Marcus Rashford