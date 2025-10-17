La Juventus saluta Scanavino: Comolli sarà il nuovo Ad

La Juventus, ieri, ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro Como. Igor Tudor ha avuto di nuovo tutto il gruppo a disposizione ed è così riuscito a entrare nei dettagli della sfida di domenica alle 12:30. All’appello mancava solo McKennie che è atteso nella giornata di oggi. Il grande dubbio, per il match di domenica, ovviamente riguarda la difesa, dove mancheranno Bremer e Cabal, la sensazione è che al posto del difensore brasiliano possa esserci Rugani. Ma Tudor si prenderà i prossimi giorni per decidere chi schierare al centro della difesa. Con l’inserimento di Rugani, Kalulu potrebbe restare sulla corsia di destra ma a quel punto in panchina non ci sarebbe nessun centrale di ruolo. Per questo motivo la sensazione è che comunque il francese tornerà ad occupare stabilmente il ruolo di difensore. L’altro grande dubbio che la Juventus si porterà dietro è quello legato all’attaccante centrale. Nel corso dei prossimi giorni, si valuterà attentamente chi è meritevole di una maglia titolare tra David, Vlahovic e Openda.

Yildiz al centro del mondo Juventus.

In questo inizio di stagione, uno dei giocatori più presenti è stato sicuramente Kenan Yildiz. Il giovane turco è il punto di riferimento dell’attaccante della Juventus e Tudor non ha mai rinunciato a lui in queste prime sfide di campionato e Champions League. Anche contro il Como, Yildiz sarà titolare e probabilmente al suo fianco ci sarà ancora Conceicao. Nel frattempo la Juventus vuole blindare il suo giovane talento e per questo motivo proseguirà la trattativa per il rinnovo di contratto. La volontà dei bianconeri è quella di aumentare lo stipendio del giocatore turco, anche per evitare l’inserimento di grandi club europei che potrebbero essere pronti a far follie per averlo. In modo particolare su Yildiz ci sarebbe l’interesse del Chelsea che già la scorsa estate aveva provato a bussare alla porta della Juventus. Ma il club bianconero non aveva voluto sentire nemmeno la proposta dei blues. Per questo motivo, la dirigenza è al lavoro per rinnovare il contratto di Yildiz e per metterlo sempre di più al centro del progetto della Vecchia Signora. Anche lo stesso giocatore sembra trovarsi bene a Torino e almeno per il momento non sembra intenzionato a lasciare la Juventus. La trattativa tra le parti, però, andrà avanti nelle prossime settimane e si cercherà soprattutto un accordo a livello economico. Il club bianconero, comunque, sembra pronto a garantire a Yildiz un ingaggio da top player.

Scanavino lascia la Juventus.

Dal prossimo 7 novembre Maurizio Scanavino lascerà il ruolo di amministratore delegato della Juventus. Il dirigente arrivato nell'autunno del 2022, a seguito delle dimissioni in massa del management e dell'intero consiglio di amministratore, dopo lo scoppio dell'inchiesta Prisma sui conti del Club. Scanavino, dopo la decisone di lasciare la Juventus, ha voluto fare un bilancio dei suoi anni in bianconero: "Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo. L’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà". Scanavino ha poi sottolineato che la Juventus avrà un futuro sicuramente roseo: "Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere". Inoltre, l'azionista di maggioranza della Juventus Exor ha dato la lista dei suoi candidati per il nuovo consiglio di amministrazione del club: "L’azionista EXOR N.V. (“EXOR”), titolare di una partecipazione pari al 65,4% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: Antonio Belloni, Gianluca Ferrero, Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani, Diego Pistone" Sarà poi l'assemblea degli azioni della Vecchia Signora a nominare i nuovi membri del Cda. Anche Tether, azionista della Juventus, ha fornito la lista di suo candidati per il consiglio di amministrazione juventino: "L’azionista Tether Investments S.A. de C.V., titolare di una partecipazione pari all’11,5% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: Francesco Garino, Zachary Lyons”. Dunque la Juventus ha salutato Maurizio Scanavino dopo tre anni e adesso il nuovo amministratore delegato sarà Damien Comolli. Il dirigente francese sarà il plenipotenziario della società bianconera.