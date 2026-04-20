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La precisione chirurgica della Fiorentina e la costante negativa del Lecce

La precisione chirurgica della Fiorentina e la costante negativa del LecceTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:52Le Statistiche
Redazione Footstats

Il Lecce si presenta alla delicata sfida contro la Fiorentina avendo perso le ultime quattro partite giocate e con sei ko nelle ultime sette gare. Viceversa, ci sono cinque risultati utili di fila per i viola che hanno perso una sola partite nelle ultime nove: sostanzialmente, stanno attraversando il loro miglior momento in questa disgraziata stagione.

Quattro i successi dei gigliati in campionato sul terreno del Lecce. L’ultimo e anche davvero roboante, è arrivato la scorsa stagione, uno 0-6 che ha fatto veramente rumore, inserito nella striscia record (nella storia del club) di otto vittorie consecutive che ha caratterizzato lo scorso torneo. Nonostante i buoni risultati recenti, la Fiorentina ha la metà delle vittorie del Lecce nelle partite giocate in Salento.

Una costante della squadra allenata da Di Francesco è quella di aver segnato poco. Non a caso i giallorossi hanno il peggior attacco del torneo con 21 gol fatti in 32 partite. In particolare è la compagine peggiore dal 31’ al 60’ dove ha messo a segno solamente 4 centri.

Bene dal dischetto. La Fiorentina, prima dello svolgimento di questo turno era la squadra con più reti dagli undici metri (6 come il Pisa) ma soprattutto aveva una percentuale di realizzazione del cento per cento. Diventa addirittura nove su nove se allarghiamo il campo alla Conference League.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E SERIE B)
19 incontri disputati
8 vittorie Lecce
7 pareggi
4 vittorie Fiorentina
24 gol fatti Lecce
23 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A LECCE
1929/1930 Serie B Lecce vs Fiorentina 2-0, 10° giornata
L’ULTIMA SFIDA A LECCE
2024/2025 Serie A Lecce vs Fiorentina 0-6, 8° giornata

© Riproduzione riservata
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