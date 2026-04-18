Da quasi 50 anni queste due squadre non marcano gol assieme

Stagione 1982-1983, 0-0.

Campionato 1983-1984, 1-1 con centri di Briaschi al 18’ e Berggreen al 50’.

Stagione 1990-1991, 0-0.

Quelli appena riportati sono gli unici 3 precedenti Pisa-Genoa di Serie A. Non certo dei match dove i gol l’hanno fatta da padrone.

Per certi versi 3 precedenti che confermano una tendenza generale. Perché su 14 testa a testa contiamo soltanto 18 marcature, per una media di poco superiore al singol gol/match. Non è tutto. Soltanto 4 volte su 14 sono andati a segno tutti e due i club in campo all’ombra della torre pendente. Nel 1934-1938 fu 1-1 con reti di Gobbi al 48’ e Fasanelli al 50’. Stesso punteggio nel 1965-1966 per via dei centri di Petrelli al 17’ e Brambilla all’80’. Altro segno X con un gol per parte nel 1980-1981, Garuti al 43’ e Russo al 65’. Infine, l’1-1 del 1983-1984 già ricordato qualche riga sopra.

Quest’ultimo incontro andò in scena il 2 ottobre 1983, domenica saranno trascorsi 15.540 giorni.

Situazione in classifica dopo 32 giornate.

Pisa ultimo a 18 punti col Verona (2V – 12X – 18P con 23GF e 58GS), 10 fatti all’Arena Garibaldi - Anconetani (2V – 4X – 10P con 7GF e 19GS). Genoa che ha praticamente acciuffato la salvezza grazie a 36 punti (9V – 9X – 14P con 38GF e 45GS), di cui 14 colti lontano dal Ferraris (3V – 5X – 7P con 17GF e 23GS).

PS: chi sono i 5 marcatori rossoblù nella storia dei Pisa-Genoa? Già ricordati Gobbi, Brambilla, Russo e Briaschi, dobbiamo aggiungere Ekuban man of the match nell’ultimo scontro diretto nella B 2022-2023.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A E SERIE B)

14 incontri disputati

7 vittorie Pisa

6 pareggi

1 vittoria Genoa

13 gol fatti Pisa

5 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Genoa 1-1, 28° giornata 1934/1935

L’ULTIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Genoa 0-1, 3° giornata 2022/2023