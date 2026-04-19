Gli anni Duemila sorridono solo al Torino. I problemi della Cremo nei primi 30 minuti

Marco Giampaolo, col suo arrivo sulla panchina della Cremonese, ha dato un piccolo sussulto alla squadra dopo quattro mesi di risultati negativi. Ma dopo la vittoria all’esordio, sono arrivate altre due sconfitte di fila per i grigiorossi che si ritrovano a dover lottare per non affogare e cercare la salvezza.

Il Torino a questo punto gioca per il suo orgoglio, perché ha 12 punti di vantaggio sulla terzultima e uno svantaggio sostanzioso dalla zona europea. Però ha vinto le ultime due partite di fila e anche tre delle ultime quattro giocate. In sostanza D’Aversa sembra aver rimesso in carreggiata la squadra dopo gli sbandamenti avuti con Baroni.

Negli anni duemila, il Torino si è recato a Cremona solamente due volte, almeno per gare di campionato tra Serie A e B e per due volte ha vinto (sempre di misura). Grazie a questi successi, i granata si ritrovano a partire in una situazione di leggero vantaggio rispetto ai padroni di casa (quattro vittorie contro tre). L’ultimo successo interno della Cremonese? Quello del 5 settembre 1998, 3-2 in Serie B.

La formazione granata è quella che ha all’attivo meno marcatori diversi, al pari del Verona, con 10. Il Napoli che è in vetta a questa classifica, ne ha mandati a segno praticamente il doppio (19). Quella grigiorossa invece ha i suoi problemi realizzativi maggiori nella prima mezz’ora dove ha messo a segno solo 5 gol: peggio ha fatto solo il Cagliari con 3.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)

10 incontri disputati

3 vittorie Cremonese

3 pareggi

4 vittorie Torino

12 gol fatti Cremonese

12 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1929/1930 Serie A Cremonese vs Torino 0-1, 11° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA

2022/2023 Serie A Cremonese vs Torino 1-2, 3° giornata