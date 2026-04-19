Giampaolo parte bene nel derby dei subentranti, ma col Torino è tutta un'altra musica

Il derby dei subentrati. Con un piccolo sforzo di immaginazione potremmo anche definire così la sfida tra Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa che ci apprestiamo a vivere in Cremonese-Torino. Entrambi hanno preso il posto di altri allenatori ed entrambi sono entrati da poco nelle rispettive realtà.

Nelle tre volte in cui i due si sono già affrontati, mai D’Aversa ha vinto o, se preferite, mai Giampaolo ha perso. Quest’ultimo si è imposto in due circostanze: la prima volta in casa con la Sampdoria nel confronto col Parma, la seconda con il Lecce in trasferta ad Empoli.

C’è una lunga sfilza di incontri tra Giampaolo e il Torino e c’è da dire che le sconfitte superano di gran lunga le vittorie, per essere precisi, le prime sono il doppio delle seconde. Il tecnico di Bellinzona ha perso tre delle ultime quattro sfide contro i granata.

D’Aversa incrocia per la prima volta in A la Cremonese. L’ha affrontata da allenatore due volte ma in Serie B vincendo una volta e perdendo nell’altra .

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS D’AVERSA

2 vittorie Giampaolo

1 pareggio

0 vittorie D’Aversa

8 gol fatti squadre Giampaolo

4 gol fatti squadre D’Aversa

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS TORINO

5 vittorie Giampaolo

4 pareggi

10 vittorie Torino

16 gol fatti squadre Giampaolo

25 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI D’AVERSA VS CREMONESE

1 vittoria D’Aversa

0 pareggi

1 vittoria Cremonese

1 gol fatto squadre D’Aversa

1 gol fatto Cremonese