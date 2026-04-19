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Le sei gioie di fila del Milan nella fatal (per due volte) Verona. Il +18 che fa ridere Allegri

Le sei gioie di fila del Milan nella fatal (per due volte) Verona. Il +18 che fa ridere AllegriTUTTO mercato WEB
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Redazione Footstats

Il Verona sembra ormai essersi arreso al proprio destino, che significa in questo caso retrocedere in Serie B. Lo dimostrano i risultati conseguiti dalla formazione gialloblu, che ha raccolto solamente tre punti nelle ultime otto partite. Ma anche il Milan sta vivendo il suo peggior momento stagionale con tre ko nelle ultime quattro gare di campionato.

Tante volte è stata utilizzata l'espressione "fatal Verona" quando c’era il Milan di mezzo. Tutti fanno riferimento a quello che è successo all'ultima giornata del campionato 1972/73. In quella circostanza i rossoneri si presentarono al Bentegodi in testa alla classifica con un punto di vantaggio su Lazio e Juventus, ma persero inopinatamente la gara coi gialloblu per 5-3. Anche la Lazio fu battuta dal Napoli, mentre la Juventus si impose sulla Roma e vinse lo scudetto al foto finish.

Ma Verona è stata fatale due volte ai rossoneri. Nella stagione 1989/90, la scenetta si è ripetuta per il Milan. La squadra allora allenata da Sacchi era a pari punti con il Napoli, ma perse ancora in casa dei gialloblu per 2-1 (clamorose polemiche vi furono per l'arbitraggio di quel match). Contemporaneamente i partenopei vinsero a Bologna e riuscirono a conquistare così il loro secondo scudetto.

I rossoneri si presentano al Bentegodi con una lunga striscia positiva, avendo vinto le ultime sei partite giocate in Veneto. L’ultimo successo dei padroni di casa è il 3-0 del 17 dicembre 2017.

Cambia molto l’atteggiamento della squadra di Allegri nel corso dei secondi tempi. Sono lì a dimostrarlo i 18 punti guadagnati dopo l’intervallo. Se le partite fossero finite al 45’, i rossoneri avrebbero solo 45 punti in classifica e sarebbero solo sesti.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)
34 incontri disputati
10 vittorie Verona
9 pareggi
15 vittorie Milan
43 gol fatti Verona
51 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A VERONA
1957/1958 Serie A Verona vs Milan 4-3, 14° giornata
L’ULTIMA SFIDA A VERONA
2024/2025 Serie A Verona vs Milan 0-1, 17° giornata

© Riproduzione riservata
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