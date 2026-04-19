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Spalletti, uno stop con Italiano...ma in casa sua. Unica gioia per Italiano con la Juve

Spalletti, uno stop con Italiano...ma in casa sua. Unica gioia per Italiano con la JuveTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 18:24Le Statistiche
Redazione Footstats

Sesto match tra Luciano Spalletti e Vincenzo Italiano, due degli allenatori migliori che offre il panorama nazionale in questo momento. Quest’ultimo si è tolto una sola soddisfazione, sotto forma di vittoria, contro il collega. Lo ha fatto il 10 aprile 2022 vincendo con la Fiorentina sul campo del Napoli per 3-2. Zero invece le sconfitte di Spalletti…ma quando ha giocato in casa dell’avversario.

Bene, ma non benissimo. Parliamo del bilancio del tecnico toscano contro il Bologna, battuto dieci volte, ma contro il quale ha perso in sei circostanze. C’è da dire però che Spalletti è serie positiva contro i rossoblu: 4 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque.

C’è una sola vittoria di Italiano anche contro la Juventus ed è il 2-0 interno arrivato all’ultima giornata del campionato 2021/22 quando era alla guida della Fiorentina. Dopo quel successo 3 pareggi e 4 sconfitte contro i bianconeri: certamente un ruolino di marcia poco esaltante.

TUTTI I PRECEDENTI SPALLETTI VS ITALIANO
3 vittorie Spalletti
1 pareggio
1 vittoria Italiano
6 gol fatti squadre Spalletti
4 gol fatti squadre Italiano

TUTTI I PRECEDENTI SPALLETTI VS BOLOGNA
10 vittorie Spalletti
9 pareggi
6 vittorie Bologna
34 gol fatti squadre Spalletti
23 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS JUVENTUS
1 vittoria Italiano
3 pareggi
7 vittorie Juventus
7 gol fatti squadre Italiano
16 gol fatti Juventus

© Riproduzione riservata
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