Romania, Lucescu torna nella 'sua' Turchia: "Lo stadio del Besiktas crea una pressione enorme"

Mircea Lucescu non ha alcuna intenzione di fermarsi, nonostante la malattia contro cui combatte da mesi e che ha scelto di tenere lontana dai riflettori. A 80 anni il tecnico romeno è pronto a guidare la sua nazionale nella sfida decisiva per tornare al Mondiale dopo 28 anni, con la determinazione di chi ha dedicato tutta la vita al calcio.

L’allenatore ha raccontato al Guardian di aver trovato la forza per continuare grazie al via libera dei medici: “Non ho voluto parlare della mia malattia perché non volevo che diventasse l’argomento principale. Quando i medici mi hanno detto che potevo continuare ad allenare, mi sono concentrato solo su quello che dovevo fare per la Romania”.

La partita si giocherà a Istanbul, nello stadio del Besiktas, club che Lucescu conosce molto bene per averlo allenato in passato, dal 2002 al 2004. Proprio per questo si aspetta un’atmosfera particolarmente intensa: “Giocheremo in uno stadio incredibile. Lo conosco benissimo. Quando lasciai il Beşiktaş avevo ancora due anni di contratto, ma rinunciai ai soldi per aiutare il club nella ristrutturazione dell’impianto. È uno dei migliori stadi che abbia mai visto”.

Il commissario tecnico rumeno ha poi avvertito i suoi giocatori sulle difficoltà ambientali: “I tifosi creano una pressione enorme quando gli avversari hanno il pallone. Non so se esista un modo per fermare il rumore. Dovrò spiegare ai ragazzi che non hanno mai giocato in Turchia cosa li aspetta”.