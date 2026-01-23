Romania in ansia, Lucescu ricoverato in ospedale: "39 di febbre ma lunedì sarò dimesso"

Sono ore di forte preoccupazione in Romania per le condizioni di salute di Mircea Lucescu. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, il commissario tecnico della nazionale sarebbe ricoverato a Bucarest e si trova attualmente sotto stretta osservazione medica.

I problemi dell’allenatore ottantenne sarebbero iniziati dopo una forte influenza contratta nel periodo natalizio, che avrebbe avuto ripercussioni sul piano cardiaco. Una situazione resa più delicata sia dalle patologie pregresse al cuore sia dall’età avanzata del tecnico. Inizialmente sottoposto a una terapia molto intensa, Lucescu non avrebbe reagito come sperato e il quadro clinico si sarebbe progressivamente complicato, rendendo necessario il ricovero ospedaliero. Le difficoltà fisiche hanno completamente stravolto il suo programma di lavoro in vista di un appuntamento cruciale: tra due mesi la Romania affronterà la Turchia nella semifinale dello spareggio di qualificazione al Mondiale 2026, in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Lucescu aveva pianificato di seguire da vicino il ritiro invernale delle squadre della Superliga romena ad Antalya, per valutare i giocatori convocabili, ma è stato costretto a rinunciare, delegando i suoi collaboratori. Allo stesso modo, non ha potuto assistere alle recenti partite di campionato né studiare dal vivo gli avversari turchi, tra Süper Lig e competizioni europee. Poco fa sono arrivate le dichiarazioni della leggenda delle panchine, che ha voluto rassicurare tutti: "La febbre è arrivata fino a 39 gradi. In questo momento sono in ospedale sotto la supervisione dei medici. Spero di riprendermi il prima possibile. I dottori mi hanno detto che dovrei essere dimesso lunedì", ha dichiarato Lucescu.