Sergio Reguilon, un'incomprensibile parabola discendente dal 2021 in poi. Ora l'Inter Miami

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Quasi certamente Sergio Reguilon è uno dei difensori con la traiettoria sportiva più strana degli ultimi tempi. Perché lo spagnolo è cresciuto nel Real Madrid, esploso nel Logrones e poi passato al Siviglia, dove si è imposto come uno dei migliori esterni della sua generazione, tanto da vincere l'Europa League come titolare e meritandosi la chiamata del Tottenham Hotspurs.

Da qui in poi si apre decisamente un altro capitolo della sua carriera. Dall'essere in rampa di lancio a peggiorare sensibilmente le proprie prestazioni. Era in Nazionale con la Spagna, tra il 2020 e il 2021, perde le Furie Rosse e neanche troppo piano la maglia da titolare con gli Spurs. Va all'Atletico Madrid, ma non riesce a recuperare la propria forma migliore. Con il Manchester United, un anno dopo, dura solamente sei mesi, per poi trasferirsi al Brentford ancora in prestito. Nella scorsa annata solo sei presenze in tutte le competizioni.

Così a giugno scorso gli è scaduto il contratto, con la sensazione che non potesse essere più in uno dei top club d'Europa. A ottobre però è arrivata la chiamata dell'Inter Miami, per proporgli un ruolo come sostituto di Jordi Alba, che si è ritirato dopo l'ultima vittoria in Major League Soccer. Oggi Sergio Reguilon compie 29 anni.

