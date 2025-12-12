Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Victor Moses, flop all'Inter dopo essere resuscitato al Chelsea. Seppur da terzino


© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Victor Moses deve moltissimo della sua carriera ad Antonio Conte. Perché è passato dall'essere un giocatore tutto sommato normale, di metà classifica, al vincere una Premier League da protagonista nel 2016-17, quando nessuno avrebbe mai pensato che potesse essere un elemento chiave per il proprio club. "Ho giocato agli ordini di tanti allenatori e ho adorato ognuno di loro. Ma il più importante è stato Conte. Al Chelsea ha cambiato tutto. E' un uomo incredibile, ha cambiato totalmente il mio modo di giocare, mi ha dato quella determinazione necessaria per credere in me stesso e al contempo godermi il mio calcio".

Una sorta di Giaccherini del Chelsea. Prima giocava da attaccante esterno, con pochissimi gol fatti se non nel 2011-12 con il Wigan. Poi ha deciso di arretrarlo, quasi da terzino. Certo, abbastanza offensivo, ma è un uomo di equilibrio che nessuno si sarebbe aspettato, coprendo le spalle a Eden Hazard. "Al primo anno abbiamo vinto la Premier, al secondo la FA Cup. Io non avevo mai giocato esterno a tutta fascia ma ho fatto una stagione fantastica e lo rispetterò sempre per questo. Mi ha sostenuto, mi ha dato la fiducia per andare in campo ed esprimermi. E io non vedevo l'ora di giocare per lui, per i tifosi, per il Chelsea, non volevo deluderlo. Se c'è un allenatore che crede in te, giochi meglio".

Non benissimo, invece, all'Inter, acquistato come pretoriano: 12 presenze e solamente 3 assist, fino all'addio direzione Spartak Mosca dell'anno successivo Oggi Victor Moses compie 35 anni.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
