Joe Jordan, lo Squalo di Milano. Ricordato per una lite furibonda con Gattuso

Joe Jordan, da calciatore, ha vissuto diverse vite. Prima con il dirty Leeds, quello che fece fuori Clough prima del Nottingham Forest. Il Manchester United. Il Milan, retrocesso in Serie B per la prima volta sul campo. Infine l'Hellas Verona nella stagione precedente a quella dello Scudetto, a metà anni ottanta.

In Italia venne soprannominato lo Squalo, anche se l'origine del nomignolo non è conosciuta. "Forse perché non avevo due denti davanti - ha azzardato Jordan nelle scorse settimane - persi per un calcio in bocca nella mia prima partita in Inghilterra, dove ero arrivato a 18 anni dalla Scozia. Ho aspettato fine carriera per una soluzione permanente, quando arrivai al Milan ne avevo perso anche un altro".

Viene ricordato, però, anche per un altro episodio. Una lite furibonda con Gattuso, in un Milan-Tottenham. "Penso che lui abbia perso un po’ la testa: era stato espulso, doveva uscire dal campo, mi passò davanti e ci fu un faccia a faccia. Per nessuna ragione avrei permesso si andasse oltre: come giocatore, quando sei in preda alle emozioni, puoi fare cose di cui poi ti penti, ma da allenatore devi avere sempre disciplina. Sono sicuro che adesso che è allenatore anche lui la pensa allo stesso modo. Per me comunque era già tutto finito dopo la partita". Oggi Joe Jordan compie 74 anni.