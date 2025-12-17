Yann Sommer, all'ultimo anno da portiere dell'Inter? Ha il contratto in scadenza

Yann Sommer non è nella stagione migliore della sua carriera. Il portiere svizzero ha avuto diversi problemi in questa annata - partiti dal 4-3 contro la Juventus, in particolare sul gol decisivo di Adzic - ed è stato messo in discussione. D'altronde la carta di identità non è delle più verdi e, soprattutto, nella prossima estate sarà in scadenza. Dunque l'Inter sta già pensando a diversi profili per la sua sostituzione, come quello di Bento - ora all'Al Nassr, già vicino all'Inter negli anni passati - oppure quello di Guglielmo Vicario, che potrebbe ritornare in Italia dopo le stagioni al Tottenham dove si è consacrato come uno dei migliori portieri d'Europa.

Qualcuno se l'è presenza anche con un'altezza non straordinaria per un portiere, solo 1.83. Eppure per più di dieci anni è stato uno dei migliori per rendimento, giocando anche in top club proprio come il Bayern Monaco o l'Inter. Come per tutti però l'età non retrocede, dunque è normale pensare a un possibile sostituto per il futuro.

"Per ora faccio il portiere", ha detto in una delle ultime interviste rilasciate, sempre con un accordo che da luglio, probabilmente, non lo porterà a difendere la porta dell'Inter. Oggi Yann Sommer compie 37 anni.