Sassuolo, Grosso e l'impiego di Fadera: "Nessun premio o bocciatura, solo scelte"
TUTTO mercato WEB
Le parole di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta: "Dobbiamo provare a fare una grande gara, ci proveremo. Capiremo alla fine cosa stiamo stati capaci di fare. Fadera? Non ci sono premi o bocciature, sono solo scelte. Questa partita va riempita contro un avversario molto molto forte".
Su Matic: "Matic è carismatico, è importante per la nostra squadra. Alla fine di questa strada lunghissima dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
2 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile