Sassuolo, Grosso e l'impiego di Fadera: "Nessun premio o bocciatura, solo scelte"

Le parole di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta: "Dobbiamo provare a fare una grande gara, ci proveremo. Capiremo alla fine cosa stiamo stati capaci di fare. Fadera? Non ci sono premi o bocciature, sono solo scelte. Questa partita va riempita contro un avversario molto molto forte".

Su Matic: "Matic è carismatico, è importante per la nostra squadra. Alla fine di questa strada lunghissima dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo".