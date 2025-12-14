Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Luis Henrique, nel 2023 poteva tornare in Brasile. Salvo poi esplodere all'OM

Luis Henrique, nel 2023 poteva tornare in Brasile. Salvo poi esplodere all'OM
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Nel 2023 Luis Henrique poteva lasciare l'Olympique Marsiglia. Perché il brasiliano non era riuscito a fare la differenza in Francia, tanto da volere ritornare in Sudamerica per cercare una nuova carriera. Il Corinthians sembrava pronto a fare un'offerta, ma i provenzali chiesero troppi soldi: affare mancato e permanenza in Ligue 1 che sembrava più un problema che una risorsa.

Da lì in poi le cose sono cambiate. Perché l'esterno ha vissuto una seconda vita, diventando uno dei punti fermi dei biancazzurri, tanto da attirare le attenzioni di tutti i club più importanti d'Europa. Come l'Inter, del resto: 23 milioni di euro per l'acquisto, due di bonus e soprattutto la sensazione che potesse essere il titolare sulla destra, in una fascia che avrebbe già un padrone come Dumfries.

"Tutti i compagni e lo staff mi hanno accolto benissimo, ogni giorno mi sento sempre più a casa. Sto approfittando di questo momento per integrarmi al meglio nel gruppo. Avere un altro brasiliano come Carlos Augusto è fondamentale: mi aiuta ogni giorno. In passato ho giocato in Europa senza altri brasiliani in squadra ed è stato molto più difficile. L'Inter è una squadra molto importante in cui ho sempre sognato di giocare, per cui il fatto di arrivare qui ora e di poter partecipare a competizioni importanti è un sogno che si realizza". Oggi Luis Henrique compie 24 anni.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
