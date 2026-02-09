Il Tottenham ha già deciso: niente riscatto per Kolo Muani. Juventus pronta per l'estate

L’avventura di Randal Kolo Muani al Tottenham sembra destinata a concludersi al termine della stagione. L’attaccante francese, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, stando a quanto riportato da TeamTalk, non verrà riscattato dagli Spurs, che non hanno inserito alcuna opzione per un trasferimento a titolo definitivo e non stanno valutando un accordo a lungo termine.

Già a gennaio si era parlato di una possibile risoluzione anticipata del prestito, ipotesi poi sfumata nonostante l’interesse della Juventus. Il futuro del centravanti resta quindi tutto da definire: sotto contratto con il PSG fino al 2028, Kolo Muani non rientra però nei piani tecnici di Luis Enrique.

In vista della prossima stagione, il suo nome potrebbe tornare d’attualità sul mercato, con la Juventus pronta a riaprire i contatti dopo la Coppa del Mondo. Un destino ancora in bilico per uno degli attaccanti più discussi del panorama europeo.