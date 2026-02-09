Raspadori si è già preso l'Atalanta. Il suo trasferimento a Bergamo è un bene per tutti

Non ha segnato contro la Cremonese, ma la partita di Giacomo Raspadori fa capire una volta di più perché l'Atalanta ha deciso di investire circa 25 milioni di euro per lui. Al di là dell'assist per Krstovic, è sempre coinvolto nella manovra, aiuta a gestire al meglio il possesso, manda nello spazio i compagni e conclude spesso verso la porta avversaria. Si può però sempre migliorare e l'ex Atletico Madrid deve diventare più concreto.

Nel 2-1 rifilato ai grigiorossi alla New Balance Arena ha avuto modo di battere Audero più volte, ma non c'è mai riuscito per errori di imprecisione. Palladino non può però che essere fiducioso e ottimista perché una prestazione così testimonia come si sia virtualmente già preso l'Atalanta. Per non far rimpiangere Lookman servirà qualcosa di più, ma per adesso ai nerazzurri può bastare così.

Non dimentichiamoci che nella prima parte di stagione il suo minutaggio non era stato così elevato, motivo per cui è logico pensare che debba crescere di condizione. La speranza di tutti noi italiani è averlo al top per il mese di marzo, quando la Nazionale sarà impegnata nei playoff per accedere al Mondiale contro Irlanda del Nord e, eventualmente, la vincente della sfida tra Bosnia e Galles.