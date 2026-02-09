Nicola: "I nuovi aiuteranno la Cremonese. Terracciano ha avuto un problema alla caviglia"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 2-1 contro l'Atalanta e ha spiegato i motivi dell'esclusione di Filippo Terracciano dal primo minuto: "Ha avuto un problema alla caviglia. Bisogna anche far rifiatare qualcuno per evitare di avere dei cali. Lui è entrato e ha dato il suo contributo, e io sono convinto che i giocatori abbiano le qualità per raggiungere l'obiettivo".

Che Cremonese dobbiamo aspettarci?

"Una Cremonese combattiva dove i nuovi acquisti ci hanno aiutato e ci aiuteranno. C'è bisogno ovviamente di migliorare certi aspetti: fare una partita intera con lo stesso modus operandi del secondo tempo può portare anche a concedere degli spazi".

Che ne pensa di Vardy e Bonazzoli dopo stasera?

"Secondo me Federico ha recuperato un po' di più rispetto a Jamie anche se abbiamo bisogno anche di lui. Oggi l'Atalanta aveva una grande fisicità soprattutto in difesa. Dobbiamo utilizzare tutti i nostri giocatori a disposizione cercando di dosare anche le energia".

