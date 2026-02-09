C'è solo la Roma all'Olimpico: primo tempo dominato e chiuso avanti 1-0 sul Cagliari

Dopo 45 minuti la Roma è in vantaggio contro il Cagliari grazie alla rete di Donyell Malen.

La Roma spinge, sotto gli occhi di Totti

L'atmosfera all'Olimpico è speciale, perché tra i sessantamila sugli spalti c'è anche l'uomo più amato dal popolo giallorosso: Francesco Totti. E spinta da questa carica emotiva (a inizio partita l'ex capitano viene inquadrato dalle telecamere e il clima si fa ancora più rovente) la Roma approccia alla grande, vincendo tanti duelli e andando subito vicino al gol con Ndicka su sviluppo di palla inattiva e con Malen, che comincia la sua partita fatta di sponde, tagli in area, strappi che lasciano sul posto gli avversari. E ovviamente tiri in porta.

Malen, gol meritatissimo

Dopo un altro paio di fiammate di marca capitolina - Soulé con la sua giocata classifica e un tiro a giro che si spegne di poco a lato, Pisilli con dribbling e conclusione su cui è attento Caprile - arriva la meritata rete del vantaggio. E la meritata rete di Malen, senza dubbio il migliore. Al 25' l'ex Aston Villa taglia coi tempi perfetti in area di rigore, riceve da Mancini e con un tocco sotto delicatissimo scavalca Caprile per l'1-0. Che gol. Ma l'esibizione di Malen non è finita. Pochi minuti dopo va a un soffio dalla doppietta con un colpo di testa largo di un nonnulla. E ancora dopo fa tutto da solo, mettendo un pallone insidiosissimo in area, su cui nessun compagno arriva. Nel finale altra grande palla-gol per la Roma: Pellegrini imbecca Ghilardi, il cui colpo di testa sfiora il palo. Finisce 1-0 il primo tempo, ma la sensazione è che la Roma possa segnare ancora da un momento all'altro.

