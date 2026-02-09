Palladino: "Scalvini è il futuro dell'Atalanta. De Ketelaere? Non dovrebbe essere niente di grave"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-1 contro la Cremonese, parlando dell'assenza di Charles De Ketelaere: "Nel riscaldamento ha fatto un tiro e ha sentito un dolore al ginocchio: non dovrebbe essere niente di grave. Staremo a vedere".

Che cosa ne pensa del percorso di crescita di Scalvini?

"È un calciatore che è il presente, ma soprattutto il futuro dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto come difensore e non vedevo l'ora di vederlo all'opera. Lui è un grande professionista e sono convinto che continuerà a migliorare".

Che ne pensa della classifica?

"Penso alla Roma che ha avuto molte difficoltà all'inizio e poi ha rimontato l'anno scorso. Noi stiamo bene e stiamo risalendo la china. La cosa che mi piace è che tutti stanno dando il 100%. Pasalic ha fatto una grande partita, Samardzic si è fatto trovare pronto, Kolasinac ha giocato bene, Krstovic è sempre presente così come i vari di Djimsiti e Zappacosta".

