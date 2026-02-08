Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

Con il mercato concluso, in casa Inter si pensa ai rinnovi. Il club di viale della Liberazione vuole blindare uno dei simboli della formazione nerazzurra. Milense, interista da una vita, a tifare la sua squadra del cuore con lo zio nella Nord. Federico Dimarco certamente è uno dei trascinatori della squadra di Cristian Chivu con numeri davvero impressionanti per essere un difensore. Nella stagione in corso, contando tutte le competizioni, l’esterno ha totalizzato otto assist, 59 occasioni create arrivando al tiro due volte a partite e avendo una media di Expected Goals di 2,6 a gara.

Il suo contratto andrà in scadenza fra un anno ma, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società è già al lavoro per trattenerlo e proporre al numero 32 nerazzurro un rinnovo di contratto. Del resto il ragazzo non vuole andare via con la trattativa che, una volta avviata, molto probabilmente sarà molto facile da condurre in porto.

Al momento Dimarco percepisce uno stipendio da quattro milioni di euro a stagione. Resta da capire quale sarà la proposta della società al momento delle negoziazioni. Il prolungamento, si legge sempre sul quotidiano, dovrebbe essere fino al 2030 con l'esterno che si legherà a vita alla sua squadra del cuore.

L'Inter pronta a blindare Cristian Chivu. La stagione del tecnico dell'Inter è davvero positiva con la testa della classifica per ora garantita, ma dovrà tenere a distanza il Milan oltre che guardarsi del possibile ritorno del Napoli, e una Champions League che li vedrà impegnati nel playoff contro il Bodo/Glimt. Un lavoro positivo quello svolto dal mister che ha il contratto che andrà in scadenza nel 2027.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club ha proposto al suo mister un rinnovo di una stagione, quindi termine nel 2028, con adeguamento dell'ingaggio che sarà in base ai risultati che otterrà in campionato e in Europa.

E proprio ieri sono arrivate le parole del presidente Beppe Marotta ai microfoni dei colleghi di Sportmediaset sul mister a margine dell'inaugurazione a Milano di Casa Italia per le Olimpiadi: "Chivu tedoforo sicuramente è un testimonial importante perché testimonia valori come la cultura del lavoro, è partito dalla Romania ha avuto successo in una disciplina difficile attraverso la concorrenza. Oggi è l'allenatore di una delle squadre più importanti al mondo ma sicuramente è una persona e un grande professionista che sa insegnare il gioco del calcio e lo considera una palestra di vita per il futuro".

Mai come in questa finestra di mercato Davide Frattesi era stato vicino a lasciare l'Inter. La società nerazzurra aveva persino preso in considerazione una cessione temporanea con opzione di riscatto, venendo incontro al desiderio del centrocampista di provare una nuova esperienza, espresso per il secondo gennaio consecutivo. Il Nottingham Forest si era fatto avanti con decisione, sostenuto anche dal lavoro del suo agente. L’operazione però non si è concretizzata per una ragione ben precisa: l’Inter non è riuscita a individuare un sostituto adeguato, in linea con le caratteristiche richieste da Cristian Chivu. Il nome di Curtis Jones, molto apprezzato dall’allenatore, è rimasto solo un’ipotesi suggestiva.

Ora l’obiettivo è reinserire pienamente Frattesi nel progetto tecnico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, suo apporto può rivelarsi prezioso sin da subito e Chivu lo ha dimostrato schierandolo contro Cremonese e Torino, anche a causa delle assenze di Barella e Calhanoglu. Una scelta che vale anche come segnale di fiducia. L’Inter deve tornare a rappresentare per lui un’occasione di crescita, almeno fino al termine di una stagione che può ancora regalare grandi soddisfazioni, come la corsa allo scudetto. Le trattative per il rinnovo sono rimaste in sospeso e il tema del futuro verrà probabilmente riaperto in estate.

Nel frattempo, Frattesi è chiamato a pensare solo al campo. Superati i problemi fisici, dovrà ritrovare continuità e incisività. La trasferta di Sassuolo, ambiente a lui familiare, può aiutarlo a ritrovare sensazioni positive. Finora i numeri dicono zero gol e tre assist in ventuno presenze, ma il suo peso va oltre le statistiche. Da qui in avanti ogni partita può fare la differenza: è il momento giusto per riconquistare l’Inter e rilanciarsi, anche in ottica Nazionale.

Era nell’aria, adesso è ufficiale. A darne l’annuncio ci ha pensato il diretto interessato: Kenan Yildiz, presente a sorpresa in conferenza stampa che sarebbe dovuta essere di Luciano Spalletti (in platea, presenti anche i genitori del turco), ha firmato il suo rinnovo di contratto con la Juventus, fino al 2030. A dare l'annuncio, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, che per la prima volta ha parlato in italiano in pubblico: "Scusate se farò qualche errore, ma è una cosa troppo importante per non comunicare per voi nella vostra lingua. Oggi siamo davvero tutti troppo contenti di poter annunciare il rinnovo di Kenan fino al 2030.

È una felicità condivisa da tutti, dalla società alla dirigenza fino ai tifosi, perché Kenan è un campione vero, una vera stella, come il suo cognome ci ricorda. È un talento, ma ha anche quella qualità che servono a un leader: costanza, ambizione, senso di responsabilità. È un giovane uomo, cresciuto con i valori forti, quelli della famiglia.

Grazie Kenan, per aver deciso di rimanere con noi. Voglio infine ricordare che stiamo affrontando un percorso ambizioso, vogliamo riportare la Juve dove merita: il rinnovo di Kenan è un passo importante in questo percorso, ma di certo non sarà l'unico. Continueremo fino alla fine, ma anche oltre, per la Juve e per i nostri tifosi".

Uno scandalo sessuale scuote l'Alianza Lima e dalla società arriva un messaggio forte. Il club peruviano ha ufficializzato la separazione definitiva da Sergio Peña e Miguel Trauco, centrocampisti coinvolti – insieme a Carlos Zambrano – in un’indagine nata da accuse di violenza sessuale presentate in Argentina lo scorso 12 gennaio da una giovane. Una vicenda che da quasi due settimane tiene l’ambiente in forte tensione.

La società ha avviato immediatamente una verifica interna. Nonostante Peña, Trauco e Zambrano abbiano respinto ogni addebito, l’Alianza ha deciso di procedere con una scelta drastica al termine di un’indagine durata quattordici giorni. Il comunicato diffuso chiarisce che Peña e Trauco non fanno più parte della rosa: ufficiali le due risoluzioni di contratto.

Arrivati nel 2023, i due avevano superato le 30 presenze complessive, rendendo l’addio tanto improvviso quanto pesante sul piano tecnico. Diversa, invece, la posizione di Carlos Zambrano: il difensore resta “sospeso a tempo indeterminato”. Il suo contratto, da circa 60.000 dollari mensili fino a dicembre 2024, è ora oggetto di revisione, segnale di una possibile e complessa battaglia legale.

Dopo mesi da svincolato, Alex Oxlade-Chamberlain ha scelto di rimettersi in gioco tornando nel Regno Unito. Il centrocampista inglese, 32 anni, ha firmato con il Celtic, chiudendo l’attesa seguita all’addio al Beşiktaş. L’accordo è ufficiale: contratto fino alla prossima estate con opzione per un’ulteriore stagione, subordinata all’autorizzazione internazionale.

Il club scozzese ha annunciato l’operazione sottolineando il profilo del giocatore: esperienza, leadership e un palmarès di primo piano. Cresciuto nel Southampton, Oxlade-Chamberlain si è affermato all’Arsenal, dove ha vinto tre FA Cup, prima di passare al Liverpool e conquistare, tra gli altri, Premier League e Champions League. Nel 2023 l’esperienza in Turchia, coronata dalla Coppa nazionale.

Il manager Martin O'Neill ha spiegato le ragioni della scelta: “Siamo davvero lieti di portare Alex al Celtic. Ha ancora molto da offrire e può aggiungere un’altra dimensione al nostro gioco con qualità ed esperienza. È entusiasta di questa sfida e questo per noi è fondamentale”.

Il giocatore, intervenuto ai canali ufficiali, ha ricambiato: “Sono giorni intensi, ma sono felice ed emozionato. Parlare con il manager e con Shaun Maloney mi ha convinto: questo ambiente mi spingerà a dare il massimo. Ho bisogno di una nuova sfida e questo è il posto giusto. Voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e tornare al livello che so di poter offrire”.

Il Palmeiras rinforza il reparto offensivo con un’operazione di peso: è ufficiale l’ingaggio di Jhon Arias dal Wolverhampton. L’esterno colombiano, 28 anni, ha firmato un contratto valido fino al termine del 2029, tornando così protagonista nel calcio brasiliano.

Secondo Globo Esporte, la trattativa ha subito una decisa accelerazione nella giornata di giovedì, quando il Fluminense non è riuscito a sostenere l’operazione da circa 25 milioni di euro. Il Palmeiras ha quindi trovato l’accordo definitivo, pagando la cifra in quattro anni e definendo rapidamente anche i dettagli legati all’ingaggio del giocatore. Arias diventa così il secondo acquisto della sessione dopo Marlon Freitas.

Il colombiano arriva da un’esperienza poco brillante in Premier League. Sbarcato a Wolverhampton nel luglio 2025, ha collezionato 26 presenze con due gol e un assist, senza riuscire a incidere in una stagione complicata per il club inglese. Ben diverso il rendimento mostrato in precedenza al Fluminense, dove tra il 2021 e il 2025 ha vinto una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana e due titoli Carioca.

Ora Arias si mette a disposizione di Abel Ferreira, andando ad arricchire un attacco già profondo con nomi come Vitor Roque, Paulinho e Felipe Anderson. Un innesto che alza qualità ed esperienza, con l’obiettivo di tornare subito competitivi su tutti i fronti.