Zanotti sul calcio italiano: "Il talento c'è, c'è sempre stato. Pensate alla mia Inter, tutti fortissimi"

Dalle giovanili dell'Inter alla Svizzera, Mattia Zanotti ha parlato a Sky Sport della crisi del calcio italiano, difendendo il movimento che rappresenta: "Secondo me il talento c’è sempre stato. Nella mia Primavera c’erano giocatori fortissimi: Casadei, Esposito, Carboni… tanti oggi giocano già ad alti livelli. Il problema non è il talento, è il passaggio alla prima squadra. Il gap è troppo grande".

Rispondendo alla domanda su cosa secondo lui manca rispetto al calcio estero, Zanotti ha parlato solo di quello che ha vissuto in Svizzera, dove non guardano la carta d’identità. Se un giocatore è bravo e pensano che possa stare con i grandi, lo fanno giocare. Anche a 17, 18, 19 anni. E non per dieci minuti: lo fanno giocare titolare, lo fanno sbagliare.

"Io al primo anno a San Gallo sono stato espulso due volte, ho saltato quattro partite per squalifica, ma poi mi hanno rimesso subito dentro", ha raccontato. In Italia magari alla seconda espulsione rischi la n panchina. In Svizzera le cose funzionano diversamente, sbagli, ma giochi. Secondo Zanotti serve più coraggio. Bisogna credere un po’ di più nei giovani, come hanno fatto al Lugano con lui stesso e come l’Inter e Chivu con Pio Esposito, che ha ripagato subito le attese riposte in lui.