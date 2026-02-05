Hazard: "I miei vini sono eleganti, come me. Lo stile di vita? Volevo solo essere me stesso"

Eden Hazard, ex fantasista di Chelsea e Real Madrid, parla dei propri vini in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ieri il belga era in Salento: "Eleganti, proprio come me. Ho conosciuto Fabio tramite un amico in comune, mi ha spedito alcune bottiglie e così è nata l’idea di lavorare insieme. Abbiamo prodotto un rosso, un rosé e un bianco. Il rosso è il mio preferito, invece mia moglie predilige il bianco...".

A proposito di vino: ai tempi del Chelsea, Sarri le suggeriva di ispirarsi allo stile di vita di Cristiano Ronaldo.

"Sì, ma io gli rispondevo che non volevo. Non ho mai esagerato, però ho sempre voluto essere Hazard dentro e fuori dal campo. Se i miei amici mi invitavano a cena non mi tiravo indietro, se avevo voglia di bere un calice non me ne privavo.

Cristiano è Cristiano, io sono Hazard. Volevo solo essere me stesso e giocare a calcio. Per qualcuno sarà sbagliato, ma io sono soddisfatto: CR7 e Messi sono stati i migliori della mia era, ma alle loro spalle c’ero io e forse Neymar".