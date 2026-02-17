Borussia Dortmund-Atalanta, le probabili formazioni: Scamacca può tornare dal 1', spazio a Samardzic

Torna la Champions League con le gare ad eliminazione diretta. Iniziano i playoff anche per l'Atalanta che questa sera è impegnata sul campo del Borussia Dortmund. I nerazzurri di Raffaele Palladino si sono qualificati al quindicesimo posto nella prima fase del girone unico. Dopo la bella vittoria esterna, in casa della Lazio, l'Atalanta è pronta ad affrontare la squadra di Kobel che non perde, in Bundesliga, da sei giornate. Sarà il neerlandese Serdar Gözübüyük ad arbitrare il match fra gialloneri e nerazzurri e sarà assistito dai connazionali Patrick Inia e Rogier Honig. Il quarto ufficiale sarà Jeroen Manschot, mentre al Var ci sarà l’olandese Pol van Boekel assistito dal belga Bram Van Driessche. Appuntamento questa sera alle 21.00.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - Il Borussia Dortmund è in emergenza difensiva, con Filippo Male e il capitano Emre Can out, così come Sule e Schlotterbeck. Possibile l'impiego dal primo minuto per Reggiani, vicino ad Anton e Bensebaini. In attacco Beier con Guirassy. Al centro, spazio per Bellingham, Nmecha e Brandt. Corsie per Ryerson e Svensson.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Raffaele Palladino va verso le conferme. Zappacosta e Bernasconi sugli esterni con la coppia Ederson-De Roon in mezzo. Davanti non ci sarà Raspadori (infortunato), possibile spazio a Samardzic e Zalewski sulla trequarti con Scamacca favorito per tornare dal primo minuto al centro dell'attacco.