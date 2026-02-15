Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. Zaragoza più di Soulé

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Roma (Domenica 15 febbraio, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Antonio Conte non riesce a recuperare Scott McTominay, con Gilmour che viaggia invece verso la convocazione. Nel 3-4-2-1 si riapre il duello tra Meret e Milinkovic-Savic per una maglia da titolare tra i pali con quest’ultimo leggermente favorito. In difesa spazio a Beukema e Rrahmani, con Buongiorno favorito su Olivera per sostituire lo squalificato Juan Jesus. Sulla fascia destra Politano è pronto a riprendersi il posto, mentre a sinistra Spinazzola viaggia verso la conferma. In mezzo al campo agirà Lobotka: al suo fianco possibile arretramento di Elmas con Giovane più avanzato. Davanti, a completare il reparto offensivo, Vergara e Hojlund. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva la Roma

Avvicinandosi al big match dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, Gian Piero Gasperini è intenzionato a confermare il suo consueto 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà ancora Mile Svilar, punto fermo della retroguardia giallorossa. Davanti a lui agirà il terzetto composto da Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Daniele Ghilardi, con Mario Hermoso che proverà a smaltire in tempo la contusione al piede e strappare una convocazione. In mezzo al campo, saranno da valutare anche le condizioni di Koné, spazio quindi di nuovo alla coppia formata da Bryan Cristante e Niccolò Pisilli, dopo l’ottima prestazione vista contro il Cagliari. Sulle corsie laterali Celik dovrebbe presidiare la destra, mentre Wesley sarà impiegato a tutta fascia sul versante opposto. Nel reparto offensivo, Donyell Malen agirà da riferimento centrale. Con Dybala out e Soulé non al 100%, sono in netta crescita le quotazioni di Bryan Zaragoza per far coppia con Pellegrini alle spalle dell'olandese. (da Roma, Marco Campanella)