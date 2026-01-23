Sassuolo-Cremonese, le probabili formazioni: tridente Fadera-Pinamonti-Lauriente, torna Payero

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Cremonese (Domenica 25 gennaio, ore 12.30, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

Buone notizie per Fabio Grosso: si va verso il recupero di Domenico Berardi, Kristian Thorstvedt e Cristian Volpato, sono da valutare anche le condizioni di Ismael Koné. Il tecnico dovrebbe optare per il consueto 4-3-3- con Muric tra i pali e la solita linea difensiva formata da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig. A centrocampo dipende tutto dalle condizioni di Thorstvedt e Koné: se i due daranno segnali positivi giocheranno dal primo minuto, altrimenti spazio a Lipani ed eventualmente a Vranckx. In attacco, Berardi e Volpato dovrebbero tornare tra i convocati ma dovrebbero trovare spazio solo nella ripresa, con Fadera, Pinamonti e Laurienté pronti a guidare l'attacco. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva la Cremonese

Ci sono buone notizie per mister Nicola, con il recupero di Payero e il ritorno dalla squalifica di Pezzella. Nella Cremonese, col consueto modulo 3-5-2, c'è Audero tra pali con il trio formato da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa. A centrocampo, detto di Pezzella, sulla fascia opposta spazio a Barbieri, con Vandeputte e Bondo a completare il reparto. In avanti non si cambia: con Vardy il titolare sarà Bonazzoli.