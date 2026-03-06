Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Roma (Domenica 8 marzo, ore 18.00, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Genoa

Ritorno al passato per Daniele De Rossi che dopo poco più di due mesi incrocia nuovamente la Roma dopo il 3-1 subito all’andata all’Olimpico. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno dell’infortunato Baldanzi nel ruolo di trequartista, al suo posto si potrebbe rivedere dal primo minuto Messias mentre a destra è incerta la presenza di Norton-Cuffy, che comunque sta recuperando. Al suo posto potrebbe giocare ancora una volta Ellertsson, in vantaggio su Sabelli, mentre al centro spazio a Malinovskyi e Frendrup con Martin a sinistra. In difesa davanti a Bijlow giocheranno come sempre Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco ballottaggio Vitinha-Ekuban al fianco di Colombo. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva la Roma

Per la trasferta di Genova, Gasperini sembra orientato a confermare il solito 3-4-2-1. Davanti a Svilar, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Mancini, Ndicka e Ghilardi, con Hermoso ancora alle prese con un problema muscolare. Sulle fasce non dovrebbero esserci grandi dubbi: Celik agirà sulla corsia destra, mentre a sinistra, complice la squalifica di Wesley, potrebbe trovare spazio Rensch. In mezzo al campo di nuovo fiducia alla coppia formata da Koné e Pisilli, dopo l’ottima prestazione offerta contro la Juventus. Sulla trequarti Pellegrini dovrebbe agire insieme a Cristante, anche se restano in corsa le alternative rappresentate da Venturino e Zaragoza. In attacco, infine, nessuna sorpresa: Malen è pronto a guidare il reparto offensivo e sarà il principale punto di riferimento avanzato della squadra giallorossa. (da Roma, Marco Campanella)