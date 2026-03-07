Bologna-Verona, le probabili formazioni: Castro titolare, Sammarco senza 6 giocatori

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Verona (Domenica 8 marzo, ore 15.00, arbitra Mucera, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna

Dopo soli 50’ in campo nelle ultime cinque vittorie del Bologna tra campionato ed Europa (un tempo a Bergen complice la gomitata al volto subita da Castro e 5’ con l’Udinese, piaciuti decisamente poco a Vincenzo Italiano), contro il Verona sembrava finalmente giunto il momento di Thijs Dallinga. Invece in settimana l’attaccante olandese è stato fermato da una tendinite agli adduttori ed ha partecipato solamente alla rifinitura. Sarà a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina. Dunque a guidare l’attacco ci sarà ancora Santiago Castro. In conferenza stampa Vincenzo Italiano ha escluso la possibilità di vedere Jens Odgaard centravanti e quindi il dubbio da sciogliere è se il danese si rivedrà finalmente dall’inizio come trequartista o se verrà usato come jolly a gara in corso per far rifiatare l’argentino. Con Odgaard in campo si ritornerebbe al 4-2-3-1 ma data l’assenza di un perno fondamentale del centrocampo come Freuler (squalificato) è più probabile che Italiano possa optare ancora per un 4-3-3 più geometrico e muscolare. Ci saranno Ferguson, Moro ed uno tra Pobega e Sohm. Sugli esterni c’è l’imbarazzo della scelta: sono in 5 per 2 maglie. Orsolini “ha il piede caldo” e dovrebbe spuntarla a destra, mentre a sinistra è ballottaggio tra Rowe e Cambiaghi con il primo favorito. In difesa è tornato a disposizione Lykogiannis ma è probabile che verrà inizialmente gestito. Provato De Silvestri a destra (riposerà Zortea), con Joao Mario a sinistra. Al centro della difesa Lucumì sarà affiancato da uno tra Casale e Vitik (possibile chance per l’italiano). In porta ci sarà Skorupski. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva l'Hellas Verona

Rientrano Orban e Al-Musrati dalle squalifiche, ma si fermano anche Bella-Kotchap e Slotsager per infortunio: sono 6 i giocatori indisponibili per la gara contro il Bologna (oltre ai due citati, Lovric, Bernede, Lirola e Serdar). Davanti a Montipò si può rivedere Valentini con Nelsson ed Edmundsson, in mediana verso la conferma Akpa-Akpro, Gagliardini e Harroui, Suslov è in crescita, ma partirà ancora dalla panchina. Sulla destra Oyegoke non ha convinto: Bradaric o Akpa-Akpro possono essere adattati in quel ruolo (nel caso di quest'ultimo, toccherebbe a Niasse giocare in mezzo). A sinistra c'è ancora Frese. Davanti Orban si riprende il posto vicino a Bowie. (da Verona, Daniele Najjar)