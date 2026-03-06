Lecce-Cremonese, le probabili formazioni: Gandelman stringe i denti, Bonazzoli con Vardy

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Cremonese (Domenica 8 marzo, ore 12.30, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce

Snodo salvezza per il Lecce, che ospita la Cremonese al “Via del Mare” domenica alle 12:30. Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Gaspar, Berisha e Camarda. Non al meglio anche Gandelman, ancora alle prese con un problema al ginocchio destro. L’israeliano va però verso il recupero. Dopo il cambio modulo sperimentato contro il Como, si ritornerà al tradizionale 4-2-3-1, con Falcone in porta e la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa ci saranno Ramadani e Coulibaly, con Gandelman che stringerà i denti e dovrebbe agire da trequartista. In avanti, Banda può spuntarla su Sottil sulla fascia sinistra, con Pierotti a destra e Cheddira al centro dell’attacco. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva la Cremonese

Nicola deve fare i conti con le assenze in difesa di Baschirotto (infortunato) e di Terracciano (squalificato). Così, nel 3-5-2, davanti al portiere Audero spazio a Bianchetti, Folino e Luperto. A centrocampo ballottaggio tra Barbieri e Zerbin sulla fascia (il primo è in vantaggio), sulla corsia opposta c'è invece Pezzella. In mezzo, sicuri del posto Thorsby e Maleh, mentre Vandeputte si gioca un posto con Payero e Bondo. In avanti, è Bonazzoli il favorito rispetto a Djuric per scendere in campo dal primo minuto al fianco di Vardy.