Udinese-Bologna, le probabili formazioni: Davis in coppia con Zaniolo, Lucumi riposa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Bologna (Sabato 22 novembre, ore 15.00, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese riprenderà la sua marcia contro il Bologna e chiaramente la sosta per le nazionali crea diverse incognite legate allo stato di forma dei rientranti. In porta ci sarà Okoye, in difesa può rientrare Kristensen, che si gioca quindi il posto con Kabasele. Completano la linea Solet e Bertola. Sulle fasce Kamara e Zanoli, mentre sulle mezzali ci saranno Atta ed Ekkelenkamp. Karlstrom rientrerà solo all’ultimo dai viaggi con la Svezia e quindi le sue condizioni saranno da valutare. Davanti rientrerà Davis in coppia con Zaniolo. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva il Bologna

Il Bologna viaggia con il motore acceso ma con il cofano pieno di problemi. L’infermeria rossoblù nelle ultime settimane è diventata un vero e proprio reparto d’urgenza e le numerose assenze forzate condizioneranno le scelte di Vincenzo Italiano. In porta ci sarà Federico Ravaglia, recuperato in extremis da una distorsione alla caviglia sinistra. In difesa scelte pressoché obbligate: a destra De Silvestri preleverà Holm (Zortea candidato a giocare giovedì in Europa League), al centro chance per Casale al fianco di Heggem (riposerà Lucumì, ultimo a rientrare a Casteldebole dalla sosta nazionali), mentre a sinistra Lykogiannis - squalificato in Europa - dovrebbe avere la meglio su Miranda. In mediana Ferguson, Moro e Pobega si giocano due maglie, con i primi due in vantaggio. Sull’esterno destro potrebbe riposare Orsolini: Bernardeschi scalpita ed è una valida alternativa anche ad Odgaard sulla trequarti (favorito il danese, più indietro Fabbian). A sinistra Dominguez cercherà di approfittare delle assenze di Rowe e Cambiaghi. Al centro dell’attacco ci sarà Castro. Torna tra i convocati Ciro Immobile, che siederà in panchina con Dallinga. (da Bologna, Leonardo Nevischi)