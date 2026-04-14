75 punti senza battere Conte e Allegri, Corriere dello Sport in apertura: "L'Inter ha vinto così"

"L'Inter ha vinto così" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Per i nerazzurri 75 punti senza battere Conte e Allegri: contro Napoli e Milan un pareggio e tre sconfitte ma Scudetto ipotecato. Nove punti di vantaggio sulla seconda dopo la vittoria sul Como e 21° titolo sempre più vicino per l'Inter che negli scontri diretti ha sempre faticato.

Festa Viola, rabbia Lazio - La Fiorentina vince 1-0 e vede vicina la salvezza. Nel posticipo al Franchi decisivo un gol di Robin Gosens, la squadra di Vanoli supera nuovamente il Cagliari e sale a quota 35, a +7 su Cremonese e Lecce. Biancocelesti furiosi con l'arbitro Fabbri.

I rossoneri - "Milan, un trofeo con 503 milioni": in 4 anni di maxi-investimenti nella gestione Cardinale è arrivata in bacheca solo una Supercoppa per il club rossonero.