Simone Inzaghi impietrito: out dalla Champions asiatica ai rigori, Benzema sbaglia tutto

Simone Inzaghi non riesce a crederci, ma resta il fatto che questa stagione per l'Al Hilal finora è una completa disfatta. L'ex allenatore dell'Inter, riuscito a portare per ben due volte i nerazzurri a un passo dal tetto d'Europa, è stato eliminato agli ottavi di finale di Champions League asiatica. Milinkovic-Savic (passato alla Lazio) su assist di Theo Hernandez aveva aperto i conti, ma è stato un continuo inseguimento con l'Al-Sadd.

I tempi regolamentari si sono conclusi con un 3-3 spettacolare, Firmino ha ridato speranze alla formazione qatariota e trascinato il match al terno al lotto dei rigori: a tradire, su tutti, il Pallone d'Oro 2022 Karim Benzema: l'ex Real Madrid si è presentato dal dischetto ma ha sparato sulla luna il pallone. Un errore dagli undici metri che ha influenzato parecchio sulle sorti dell'Al Hilal, uscito dalla AFC Champions League una volta per tutte su sbaglio successivo di Bouabre.

Con Inzaghi impietrito per l'amara esclusione dalla competizione, le cattive notizie non sono finite lì. Infatti l'allenatore dell'Al Hilal ora si ritrova con una rosa snellita, senza più Darwin Nuñez e Pablo Mari: l'attaccante uruguaiano arrivato l'estate scorsa dal Liverpool e l'ex difensore della Fiorentina non giocheranno più con la squadra da qui al resto della stagione, essendo stati iscritti esclusivamente per la Champions League asiatica. Ricordiamo che l'ex tecnico di Lazio e Inter invece nelle ultime settimane è stato accostato alla panchina della Nazionale azzurra in un periodo di storica rifondazione del movimento calcio italiano.