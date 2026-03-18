Napoli, mirino puntato in Premier League. Il Mattino titola: "Obiettivo Tonali e Calafiori"

Nella prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino trova spazio il mercato del Napoli e la possibile strategia di De Laurentiis per rinforzare la rosa della prossima stagione. Secondo il quotidiano campano, infatti, l'intenzione del club azzurro sarebbe di puntare il mirino e tentare l'affondo su due italiani che stanno brillando in Premier League, ovvero Sandro Tonali e Riccardo Calafiori: "Napoli sempre da Premier, obiettivo Tonali e Calafiori - si legge in prima pagina -. De Laurentiis studia le mosse per il futuro".

Il centrocampista, in forza al Newcastle dopo l'addio al Milan, ha il contratto che andrà in scadenza nel 2028 mentre l'ex difensore del Bologna è legato all'Arsenal da un accordo fino al 2029. Strapparli alla Premier League non sarà facile visto anche l'elevato costo dei due cartellini, ma l'intenzione di ADL sembra quella di provarci seriamente per aumentare la qualità della squadra di Conte.