Champions, l'Atalanta sfida il Bayern. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Arrivederci Europa"

L'Atalanta è chiamata all'impresa quasi impossibile in Champions League. Per restare ancora nella competizione i bergamaschi sono obbligati a ribaltare in trasferta il pesante 6-1 incassato una settimana fa a Bergamo. Uno scenario che non vede la fiducia del L'Eco di Bergamo, che presenta così il match di questa sera nel taglio alto della sua prima pagina: "Champions, Atalanta col Bayern: arrivederci Europa", si legge nel titolo proposto.

Il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ieri ne ha parlato in conferenza stampa: "Mi aspetto una grande gara dove affrontiamo una squadra tosta e di valore. E' un motivo di grande orgoglio perché siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia essendo l'ultima squadra rimasta in Champions League. Noi abbiamo affrontato una squadra fortissima tecnicamente e fisicamente. Una gara che nonostante la sconfitta ci ha fatto crescere mentalmente, e lo abbiamo dimostrato contro l'Inter. Nonostante i 6 goal presi siamo riusciti a maturare e reagendo da grande squadra. De Ketelaere ha giocato una quindicina di minuti contro l'Inter e abbiamo rivisto Ederson, mentre Raspadori invece oggi si è allenato con la squadra e sarà della gara. Ci sono mancati molto questi giocatori e ora siamo felici che sono ritornati disponibili, tentando ovviamente di recuperarli a pieno regime con il minutaggio. Se giocherà Sportiello o Carnesecchi? Domani (oggi, ndr) sceglierò. Ho fiducia in loro due e a Rossi. Farò le mie valutazioni".