Atalanta a Monaco, Corriere della Sera (Bergamo): "Per la partita dell'orgoglio"

Non sarà una passeggiata rimanere distaccati mentalmente dal risultato incassato all'andata rovinosa della New Balance Arena, ma l'Atalanta intende fare un'ultima apparizione di prestigio in Champions League. Negli ottavi di ritorno in casa del Bayern Monaco questa sera i ragazzi di Palladino ricominceranno dal 6-1. "La partita dell'orgoglio" la soprannomina il Corriere della Sera di Bergamo in prima pagina.

Insomma, ci vorrebbe un miracolo per la Dea ribaltare un passivo così ampio all'Allianz Arena questa sera, con Raffaele Palladino però a chiedere una prestazione d'orgoglio e non solo un passaggio obbligato da Monaco. Il tecnico nerazzurro ne ha parlato così alla vigilia della sfida europea che quasi certamente segnerà il termine del cammino in Champions per le italiane e gli orobici: "Mi aspetto una grande gara dove affrontiamo una squadra tosta e di valore. E' un motivo di grande orgoglio perché siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia essendo l'ultima squadra rimasta in Champions League".