Roma, enigma punte. Il Messaggero titola: "Gasperini cerca il socio di Malen"

Due sconfitte e un pareggio rispecchiano un periodo non proprio brillante della Roma di Gian Piero Gasperini, caduto al Sinigaglia nello scontro diretto con il Como per la zona Champions League. Dal quarto posto, infatti, i giallorossi sono scivolati al sesto e alle spalle della Juventus tra l'altro. Ma il tecnico dei capitolini è in emergenza là davanti, con il solo Malen a disposizione senza Dybala, Soulé, Dovbyk e Ferguson. "Enigma punte, Gasperini cerca il socio di Malen", titola in taglio alto e in prima pagina Il Messaggero.

Una ricerca che, nelle speranze dell'allenatore originario di Grugliasco, dovrà essere portata a compimento con il ritorno degli ottavi di Europa League domani sera contro il Bologna. In palio ci sono i quarti e un riscatto necessario per la Roma, per lasciarsi alle spalle un momento poco soddisfacente.