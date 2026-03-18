Duello Inter e Milan, Corriere della Sera titola: "È derby per la NBA Europe"

Il fondo Oaktree sfida RedBird di Cardinale per un investimento tale da creare una squadra di basket a Milano. "È derby per la NBA Europe", il titolo in taglio alto e la prima pagina odierna del Corriere della Sera. Una stracittadina alternativa e d'affari per Inter e Milan, con la proprietà nerazzurra al momento in sorpasso su quella rossonera per la partecipazione dei giochi che nasceranno nel 2027.

Il fondo statunitense a capo dell'Inter, tuttavia, si sarebbe già interfacciato con l'Olimpia Milano per il progetto in mente. Dal canto suo, la NBA vuole investire su Milano e Roma nel suo campionato europeo. Là dove ci sarebbero realtà come Real Madrid, PSG, Manchester City e United, Newcastle oltre alle milanesi. Ergo: introiti di enorme portata alla quale nessuna delle due formazioni del capoluogo lombardo vuole rinunciare.