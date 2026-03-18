Zona Champions, perché la Juve crede nel sorpasso sul Como. La Stampa: "La volata"

La classifica parla e dice che la Juventus al momento è fuori dalla zona Champions ma di un solo punto rispetto al Como di Fabregas. Tuttavia, la missione stagionale di Luciano Spalletti - subentrato a Tudor a campionato in corso - è la qualificazione nella massima coppa europea e secondo La Stampa è ancora possibile guadagnarsela. "La volata", il titolo riassuntivo proposto nella sezione interna e dedicata allo sport.

Gruppo al completo e calendario, secondo il quotidiano piemontese, aiuterebbero Spalletti e i bianconeri a riprendersi la quarta posizione che conferirebbe il pass per la prossima Champions League. Mentre Yildiz è sempre più decisivo in questo scorcio finale di stagione e Dusan Vlahovic sta tornando, nella speranza di riavere minuti importanti entro l'estate, prima dei Mondiali.

Di contro, invece, il Como non ha pressioni e la Champions è un sogno. E proprio a questo punto dell'anno, con Nico Paz scarico, Fabregas ha ritrovato una pedina come Assane Diao che sposta totalmente gli equilibri di ogni partita. C'è anche la Roma all'inseguimento dell'Europa che conta, a -2 e -3 dai bianconeri e i biancoblù, ma Gasperini è senza stelle e Malen da solo in attacco non basta. Con l'Europa League di mezzo servirà aggrapparsi alle certezze e al capocannoniere olandese (7 gol).