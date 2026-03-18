Genoa, il momento di Vitinha. L'intervista al Secolo XIX: "Corro libero come i cavalli"

Nella prima pagina lancia oggi in edicola da Il Secolo XIX trovano spazio le parole di Vitinha, attaccante del Genoa reduce dai due pesanti gol consecutivi dal sapore di salvezza messi a segno prima contro la Roma e poi contro l'Hellas Verona: "Genoa, il momento di Vitinha: 'Corro libero come i cavalli'", titola il quotidiano ligure in un taglio basso presente oggi in apertura.

"Se ho visto l'esultanza di De Rossi a Verona? No, stavo andando verso i compagnie l'unico che ho visto è stato Sabelli, il primo a venirmi addosso - racconta nell'intervista -. Non so neanche cosa mi abbia detto Stefano, in quei momenti non senti nulla, solo grida, felicità, emozioni. Ma poi la sera ho visto su Instagram il video del mister, ed è stato bellissimo vederlo così pieno di gioia. Questo gol è una metafora del mio percorso al Genoa? Sì, il paragone cista. Ho vissuto momenti difficili, quando le cose della vita non vanno bene fai fatica pure in campo. C'è chi gestisce meglio quei periodi, chi peggio. Io non riuscivo a tirare fuori le mie qualità. Ma ora sto bene, mi godo quel che il calcio e la vita mi regalano. A Verona sono entrato pieno di voglia di aiutare la squadra. Quando sono caduto potevo fermarmi, provare a prendere un fallo. Ma ho avuto la forza e la voglia di rialzarmi, di inventare qualcosa di diverso".