Comolli lancia i bianconeri, Tuttosport in apertura: "Grande Juve anche senza Champions"
"Grande Juve anche senza Champions" scrive Tuttosport in apertura. Comolli benedice Spalletti e rilancia le ambizioni del club a prescindere dal 4° posto in classifica. L'ad spiega il rinnovo con Lucio: "Se il campionato fosse iniziato quand'è arrivato lui, saremmo secondi. È cruciale per tornare a vincere: Elkann ei giocatori gli sono molto vicini. E la Juve attrae i campioni. Vlahovic? Non aspettatevi niente prima di fine stagione". Si candida Lobotka. Di Gregorio, no al Tottenham.
Presidenza e c.t. le due sfide - La Serie A sceglie l'ex numero uno del Coni, il presidente dei Dilettanti risponde avanzando la propria candidatura. Spunta un doppio jolly per la Nazionale: Max in panchina e Ranieri dt.
Qui Toro - "D'Aversa: punti e derby per avere il sì di Cairo". Le chance del tecnico: mantenere la sua media da Europa, migliorare la classifica di un anno fa, battere finalmente la Juve.
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